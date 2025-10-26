Тотнъм нанесе първа загуба на Евертън на стадион “Хил Дикинсън”

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Георгиев: Водим интензивни разговори със САЩ по...
БСП решава за ротационния председател на НС и оставането...
Задържаха двама души за обира в Лувъра
Три гола с глава донесоха победата на лондончани.

Тотнъм
Тотнъм победи Евертън с 3:0 в последния мач от 9-ия кръг на Висшата лига. "Карамелите" допуснаха първа загуба на новия си стадион - "Хил Дикинсън".

Първото по-опасно положение в срещата бе за домакините. Джак Грийлиш стреля от непосредствена близост, но топката се отби от крака на Педро Поро, който бе застанал на сантиметри пред голлинията.

"Шпорите" изчакваха своя моменти и откриха резултата в 19-ата минута след изпълнение на корнер. Родриго Бентанкур засече центриране на Мохамед Кудус и прати топката на пътя на Мики ван де Вен, който се разписа с глава.

Пет минути по-късно Джейк О’Брайън засече с глава центриране от ъглов удар на Киърън Дюсбъри-Хол и преодоля Гилермо Викарио. След намесата на ВАР попадението му бе отменено за засада на Илиман Ндиай и Джак Грийлиш, които пречеха на вратаря.

Възпитаниците на Дейвид Мойс контролираха играта до края на полувремето, но противно на логиката лондончани удвоиха преднината си след нов ъглов удар. Мики ван де Вен засече с глава центриране във вратарското поле на Педро Поро.

След почивката Бето стреля със задна ножица, но Гилермо Викарио изби изстрела му.

За столичани в игра се появи бившият играч на мърсисайдци Ричарлисон, който се озова сам срещу Джордан Пикфорд, но стражът изби удара на бразилеца в корнер.

В предпоследната минута от редовното време нападателят се реваншира за пропуска си. Нападателят подаде с глава към резервата Пап Матар Сар, който оформи крайния резултат с глава.

Тотнъм се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 17 точки. Евертън остава на 14-ата позиция в подреждането с 11 пункта.

