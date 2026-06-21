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Тотнъм предложи 80 млн. паунда за Тонали, Нюкасъл отказа

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Спорт
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Халфът е сред основните трансферни цели на мениджъра на лондончани Роберто Де Дзерби.

Сандро Тонали
Снимка: БГНЕС
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Тотнъм удари на камък с опита си да привлече Сандро Тонали. Според информации от Англия, Нюкасъл категорично е отхвърлил оферта на стойност 80 милиона паунда за италианския национал, като ръководството на „свраките“ дори не е обмисляло възможността да се раздели с един от ключовите си футболисти.

Халфът е сред основните трансферни цели на мениджъра на лондончани Роберто Де Дзерби, който иска да подсили сериозно състава преди новия сезон. Интерес към Тонали проявява и Манчестър Сити, а шампионите следят още полузащитника на Нотингам Форест Елиът Андерсън.

26-годишният италианец остава обвързан с Нюкасъл за още три сезона, като в договора му има и опция за удължаване с допълнителна година. Именно заради дългосрочния контракт и важната му роля в отбора клубът не възнамерява да води преговори за негов трансфер.

Тотнъм вече започна мащабна селекция след трудната кампания във Висшата лига. „Шпорите“ подсилиха отбраната с Маркос Сенеси и Андрю Робъртсън, които пристигнаха като свободни агенти, а Ян Пол ван Хеке е пред трансфер от Брайтън срещу сума от малко над 50 милиона паунда. Лондончани работят и по привличането на офанзивни футболисти, като сред набелязаните имена е крилото на Манчестър Сити Савиньо.

На „Сейнт Джеймсис Парк“ обаче нямат намерение да отслабват допълнително състава си. След продажбата на Антъни Гордън в Барселона, ръководството на Нюкасъл е решено да запази останалите си водещи фигури, а Тонали е сред играчите, около които клубът смята да гради бъдещето си.

#ФК Нюкасъл #Сандро Тонали #Тотнъм

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