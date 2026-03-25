Трайчо Трайков: МС одобри дерогации за доставки по 10 процедури на оригинални части за АЕЦ "Козлодуй" от Русия

Министерският съвет одобри на днешното си заседание дерогации за доставки на оригинални части от Руската федерация по 10 процедури, свързани с АЕЦ "Козлодуй". Това съобщи пред журналисти служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков след края на правителственото заседание.

Той обясни, че причината за решението са проблеми с мембранните устройства в шести блок на централата, които, по думите му, са се проточили с месеци. Той уточни, че след последния ремонт блокът вече работи на пълна мощност без проблеми, но мерките са взети, за да се избегне повторение на подобни ситуации в бъдеще.

Министърът добави, че по повод проблемите с мембраната е съставена комисия, която ще направи пълно изследване на процедурните и техническите причини за възникналите неблагополучия. Според него инцидентът не е застрашавал здравето на хората или безопасността на централата, но е довел до значителни икономически загуби заради недопроизведена енергия. Резултатите от работата на комисията се очакват в кратки срокове и ще бъдат оповестени публично, съобщи още министърът.

"Решението на Министерския съвет е вече факт, за да могат доставките и ремонтите да се извършват планирано и спокойно", посочи още Трайков.

#министър Трайчо Трайков # АЕЦ "Козлодуй" #служебен министър на енергетиката #дерогации #новини в Метрото

