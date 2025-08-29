Тръмп премахна охраната на Камала Харис от Сикрет Сървис

Американският президент Доналд Тръмп оттегли охраната на Сикрет Сървис за бившия вицепрезидент Камала Харис, която беше наредена от Джо Байдън.

Като бивш вицепрезидент кандидатката за президент Камала Харис има право по закон на 6-месечна охрана след изтичането на мандата ѝ. Защитата на Харис е била удължена с една година с указ на бившия президент Джо Байдън, който сега Тръмп отмени.

Това става само седмици преди Камала Харис да започне национално турне, за да промотира книгата си "107 дни" - мемоарите ѝ от кратката и безуспешна кампания в битката за президентските избори през 2024 г.

Оттеглянето на Сикрет Сървис означава, че агенти вече няма да охраняват имението на Харис в Лос Анджелис, както и няма да се извършва разузнавателна дейност за елиминиране на потенциални заплахи.

Подобна охрана би струвала милиони долари годишно. Не е ясно кой ще осигурява охрана на Камала Харис, но губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм и кметът на Лос Анджелис Карен Бас остро критикуваха решението на Тръмп.

От началото на втория си мандат Доналд Тръмп отмени охраната на редица хора от обкръжението на Джо Байдън - на децата му Хънтър и Ашли, на бившия директор на Националния институт за алергии и инфекциозни болести Антъни Фаучи.

Оттеглена е и охраната на Сикрет Сървис за някои членове на предишната администрация на Тръмп - на бившият държавен секретар Майк Помпео и на бившия съветник по национална сигурност Джон Болтън.