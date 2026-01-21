Тръмп в Давос с фокус върху Гренландия

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Трети ден продължава Световен икономически форум в Давос. Очаква се речта на американския президент Доналд Тръмп, която ще бъде сред най-следените събития на форума.

Срещата се провежда на фона на задълбочаващия се спор между САЩ и европейските им партньори заради желанието на Тръмп да установи контрол върху Гренландия.

По пътя за Давос самолетът на президента е имал технически проблем и се е наложило машината да се върне във военновъздушната база Андрюс, след което Тръмп е отпътувал с друг самолет.

На брифинг в Белия дом той заяви, че има „много насрочени срещи за Гренландия“ по време на форума, без да уточнява с кои лидери. Според него европейските държави няма да спрат инвестициите си в САЩ, дори ако Вашингтон предприеме действия по темата.

Тръмп засили тона и в социалните мрежи с послания като „няма връщане назад“ и „Гренландия е задължителна“.

По отношение на НАТО президентът коментира, че ще бъде намерено решение, което да удовлетворява и САЩ, и съюзниците.

