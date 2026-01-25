Тръмп заплаши Канада със 100% мита заради Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще наложи мита от 100% върху канадски стоки, ако Канадасключи търговско споразумение с Китай.

В публикация в социалните мрежи Тръмп предупреди канадския премиер Марк Карни, че подобна сделка може да бъде опасна за страната му. По думите му Китай може сериозно да повлияе на икономиката и начина на живот в Канада.

Карни обяви миналата седмица, че Канада е постигнала предварително търговско споразумение с Китай. Това допълнително засили напрежението между Отава и Вашингтон.

Отношенията между двете страни се изостриха и след изказване на Карни в Давос, където той критикува големите държави за използването на мита и икономически натиск като политически инструмент.