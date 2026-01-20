Тръмп заплашва Франция с 200% мита върху виното

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да въведе 200% мита върху френското вино и шампанско. Това означава, че тези напитки ще станат много по-скъпи в Америка.

Причината е отказът на Франция да се включи в инициатива, предложена от Тръмп, свързана с международна политика и сигурност. Той намекна, че ако Франция не промени позицията си, ще има икономически последствия.

Подобна мярка може да доведе до напрежение между САЩ и Франция, както и до проблеми за френските производители на вино, които изнасят за американския пазар.