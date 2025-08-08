Треньорът на Кауно Жалгирис: Всичко е в наши ръце и можем да спечелим реванша

Старши треньорът на Кауно Жалгирис Ейвинас Черняускас коментира домакинската загуба с 0:1 от Арда Кърджали в третия предварителен кръг на Лига на конференциите. Специалистът отбеляза важността на червения картон, който негов футболист (Павлович) получи още във втората минута. На практика домакините играха с човек по-малко цял мач.

„За първи път в историята на нашия клуб на стадиона имаше толкова добра атмосфера. Жалко, че я развалихме още във 2-рата минута. Бяхме запознати със съперника и очаквахме провокации, затова акцентирах върху това да запазим хладнокръвие. Павлович загуби топката след техническа грешка и се опита да си я върне веднага. Напрежението явно си каза думата. Планът ни за реванша няма да се промени. Ще играем агресивно и ще пресираме съперника“, започна Черняускас.

„Трудно ни беше с 10 човека, но все пак имаше как да спечелим. Поне за една минута, преди да се стигне до червения картон, бяхме по-добрият отбор. Допуснахме гол, но противникът ни нямаше много други положения. Всички момчета се трудиха заедно и ги поздравявам. Не трябва да правим трагедия от резултата. Всичко е в наши ръце и можем да спечелим реванша. Трябва само да се възстановим и да се концентрираме върху ответния двубой. Сами се забъркахме в каша и сами трябва да излезем от нея“, заяви специалистът.