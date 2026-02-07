БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Записи от камерите в района на хижа...
Трети медал за България от еврошампионата по спортна стрелба в Бургас

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Памела Попова и Калоян Петков донесоха отличието в дисциплината 10 метра пистолет до 16 г.

Памела Попова Калоян Петков
Снимка: Български стрелкови съюз
България спечели трети медал от европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас. Сребърно отличие извоюваха дуетът на 10 метра пистолет до 16 години Памела Попова и Калоян Петков.

Българите преодоляха квалификациите като Калоян Петков записа най-добър резултат в тях и личен рекорд от 301.2 точки. На полуфинала националите победиха отбора на Украйна 2 с 12:10 точки. В мача за златото обаче отстъпиха на индивидуалните неутрални атлети Анастасия Тутка и Ростислав Мозил със 7:12. Двата бронзови медала отидоха при Украйна 2 и Украйна 3.

„Чувствам се много горда и се радвам, че съм европейски вицешампион. Чувството е неописуемо. Много се вълнувам. Това беше една от мечтите ми. Не вярвах, че ще стигна до тук и ще имам медал от европейско първенство и то наша земя. И вече амбициите стават много по-големи“, каза Памела след церемонията по награждаването. Тя разказа, че много е гледала и се е учила от Мария Гроздева и Юсуф Дикеч.

Медалът е втори за Калоян Петков, който заедно с Борис Димитров и Даниел Делчевски все отборната титла. Петков има и 5-о място на 10 метра пистолет соло, като малшанс го изхвърли поне от борбата за бронза.

„Както беше и вчера, чувството е неописуемо. Не вярвах, че ще успея за втори път да застана на стълбичката. Можеше и първо място, но и второто е добре. Имаше много притеснения, смесени чувства. Най-вече съм щастлив от себе си, защото поставих нови личен рекорд на квалификацията и успях да се справя с мисленето ми докато стрелям на финала. Сега целта е утре на триото заедно с моите съотборници да стреляме отново на финал, да стреляме за България, да спечелим злато и да чуем българския химн“, каза Калоян.

Среброто на дуета е трето отличие за страната ни след титлата отборно на 10 метра пистолет до 16 години и среброто на Деница Тошева на 10 метра пушка индивидуално при девойките до 18 години.

Около 800 участници от близо 40 държави са в България за европейското първенство, като се излъчват еврошампионите и при младежите, и във възрастите до 18 и до 16 години. Общо 54 финала (27 на въздушна пушка и 27 на въздушен пистолет) се провеждат в момента в Бургас.

#Европейско първенство по спортна стрелба за юноши и девойки в Бургас 2026 г.

