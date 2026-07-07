Третото издание на Фестивала за изкуство в градска среда „Девет слона“ започва на 9 юли в София

Третото издание на Фестивала за изкуство в градска среда „Девет слона“ ще се проведе от 9 до 19 юли в София, съобщиха организаторите. Третото издание на фестивала включва над 20 артистични проекта, реализирани в партньорство с две столични районни администрации, културни организации, институции и местни общности. За втора поредна година фестивалът отваря програмата си за международно участие. Проектите са избрани чрез отворена покана, по която са постъпили над 100 предложения от България и чужбина.

„Девет слона“ ще бъде открит на 9 юли от 18.00 ч. с изложба на международно известната хърватска артистка Влатка Хорват в пространството Swimming Pool. Предварителен преглед на изложбата и разговор с артистката ще се проведе от 17.00 до 18.00 ч. На 8 юли ще се проведе работилница, водена от Влатка Хорват. Сред акцентите в програмата е Sofia Night Performance под название „Хореографии на труда“, което ще се проведе на булевард „Мадрид“ и в околните места. Вечерта ще включи пърформанс, художествени намеси, театър, поезия и работилници.

На 18 юли ще се проведе Opera Ecologica в Ботаническата градина на БАН (Околовръстен път), където ще бъдат представени серия от намеси, разговори и филмова програма. Финалът на фестивала на 19 юли ще се състои в квартал „Фондови жилища“ – един от старите работнически квартали на София. Ще участват New Choir от Виена с диригент Павел Найденов и артистката Василена Ганковска.

В рамките на фестивала ще се проведе и международният професионален форум Spontaneous Cities – пространство за обмен на опит и практики в областта на артистичните намеси, градските изследвания и културната работа в публична среда. По повод фестивала излиза и първото издание на наръчника за изкуство в градска среда „Градове с въображение“.

Тази година фестивалът е под надслов „Всичко, което правим“ и насочва вниманието към връзката между града и нашите действия – от ежедневните навици и микрожестове до труда, грижата и възможните промени, които си представяме, но рядко осъществяваме, казват от екипа. Организаторите уточняват, че сред основните международни партньори е Kadist – организация за съвременно изкуство със седалище в Париж. В рамките на фестивала ще бъдат представени произведения на седем международно признати артисти от колекцията на организацията.

Фестивалът продължава своята политика на децентрализация, като развива артистични проекти извън централните части на София и насърчава дългосрочни взаимодействия с местни общности. През 2026 г. програмата достига до кварталите „Фондови жилища“, „Изток“, „Драгалевци“ и „Кръстова вада“, парк „Робов дол“, както и до селата Бусинци и Железница. Създател и артистичен директор на фестивала е Виктория Драганова. „Девет слона“ се организира от фондация „Син куб“ и екип в състав: Ренета Георгиева (комуникация), Анна Иванова (координатор), Кристияна Бързинска (асистент), Crunchy Oyster (графичен дизайн), Росина Пенчева – фотодокументация, и др.

Фестивалът „Девет слона“ се реализира с финансовата подкрепа на Столичната община.