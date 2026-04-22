Три българки стартират на европейското първенство по борба в първия ден при жените

Три наши състезателки излизат в първия ден при жените на европейското по борба в Тирана, Албания.

Виктория Бойнова (59 кг) ще има за съперничка рускинята Светлана Липатова, състезаваща се под флага на UWW. Липатова е втора в Европа през 2019 г. и шампионка на Световната купа в Белград през 2020-а.

Даниела Бръснарова (68) стартира срещу шведката Тиндра Сьоерберг, трета на световното до 23 г. през 2023-а.

В тежка категория до 76 кг Ванеса Георгиева започва с полякинята Патрисия Кубер, която тази година стана бронзова медалистка на „Дан Колов“ и втора в Европа при 23-годишните.

Срещитите стартират в 11:30 ч наше време.

БНТ 3 излъчва финалите от 19:00 ч. на живо.

Тази вечер Кирил Милов ще се бори за златото в категория до 97 кг. В битка за титлата европейският шампион ще се изправи срещу унгареца Алекс Соке, негов дългогодишен съперник на тепиха.