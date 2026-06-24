Три белошипи ветрушки от Софийския зоопарк ще бъдат пуснати на свобода в българската природа

Три малки белошипи ветрушки, излюпени в Зоологическа градина – София, бяха предадени на специалистите от Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани". След период на адаптация младите птици ще бъдат освободени в естествената си среда като част от усилията за възстановяване на вида в България.

Това е седмата поредна година, в която редките и застрашени белошипи ветрушки успешно се размножават в сектор "Птици" на столичния зоопарк. Трите размножителни двойки са предоставени от Зелени Балкани по проекта "По-добър живот за белошипата ветрушка в Югоизточните Балкани", финансиран по програма LIFE на Европейския съюз.

Белошипата ветрушка (Falco naumanni) е малък сокол, който до 60-те години на миналия век е бил сред най-разпространените хищни птици в Европа. Вследствие на промените в земеделието, загубата на подходящи места за гнездене и широкото използване на пестициди, числеността на вида рязко намалява, а почти всички колонии в България изчезват.

Благодарение на дългогодишните усилия на природозащитни организации и партньорски институции, белошипата ветрушка отново е възстановена като гнездящ вид у нас. Софийският зоопарк продължава да бъде важна част от тази успешна консервационна програма, като допринася за увеличаването на популацията на вида в българската природа.

Снимки: Катерина Зарева-Симеонова