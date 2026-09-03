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Три компании са подали оферти за ремонт на изтребителите МиГ-29

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Три компании са подали оферти за ремонт на изтребителите МиГ-29
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Три компании са подали оферти по обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за изтребителите МиГ-29. Това показва справка в Регистъра за обществени поръчки. Заявленията са отворени днес, предстои да бъдат оповестени и конкретните оферти.

Оферти са подали полската Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr2 S.A., както и българските "Авионамс" АД и "Авиостарт" ООД. В края на 2024 г. беше сключен договор за ремонт на двигатели именно с полската държавна компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Общата максимална прогнозна стойност на поръчката е 17 млн. евро с ДДС. Предметът ѝ включва извършване на основен/капитално-възстановителен ремонт на до десет двигателя РД-33, за самолети МиГ-29, за възстановяване на техния междуремонтен ресурс и междуремонтен срок на служба, чрез сключване на рамково споразумение за срок от 48 месеца.

#изтребителите МиГ-29 #ремонт МиГ-29

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