Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
58% от левовете в обращение са изтеглени
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Тридневен траур в Испания след смъртоносната железопътна катастрофа

от БНТ , Източник: БТА
По света
Броят на загиналите нарасна до 41

Тридневен траур в Испания след смъртоносната железопътна катастрофа
Снимка: БТА
Испания спусна знамената си наполовина и започна тридневен траур за жертвите на смъртоносната железопътна катастрофа в южната част на страната, а спасителните екипи продължават да търсят тела на още загинали, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

Най-малко 41 души загинаха в неделя вечерта при сблъсък между два високоскоростни влака в Южна Испания според новите предварителни данни, оповестени днес сутринта от властите в област Андалусия и от министъра на транспорта. „Броят на жертвите се е увеличил на 41, след като снощи бе открито тялото на човек в един от вагоните на влака „Ирио“ (Iryo)“, се казва в изявление на регионалното правителство на Андалусия, в което се добавя, че 39 души, включително четири деца, остават в болница.

Министърът на транспорта Оскар Пуенте потвърди информацията за 41 жертви, регистрирани до момента, в интервю за испанското радио „Онда Серо“ (Onda Cero).

Вътрешният министър Фернандо Гранде-Марласка заяви вчера вечерта пред испанската държавна телевизия РТВЕ (RTVE), че спасителите смятат, че са намерили още три тела, които все още са заклещени в останките на влака. Тези тела не са включени в официалния брой, каза министърът.

Инцидентът стана в неделя в 19:45 ч., когато задната част на влак, превозващ 289 пътници по маршрута от Малага до столицата Мадрид, излезе от релсите. Той се сблъска с идващ насреща влак, пътуващ от Мадрид до Уелва, друг град в Южна Испания, според железопътния оператор АДИФ (ADIF).

Предната част на втория влак, който е превозвал близо 200 пътници, е поел основната сила на удара. Сблъсъкът е изхвърлил първите два вагона от релсите и те са паднали по 4-метров наклон. Някои тела бяха намерени на стотици метри от мястото на катастрофата, каза Хуанма Морено, председателят на регионалното правителство на Андалусия.

Властите продължават да разследват причините за произшествието, който испанският министър на транспорта Оскар Пуенте определи като „наистина странен“, тъй като се е случил на прав участък и нито един от влаковете не е карал с превишена скорост.

Пуенте обаче заяви вчера вечерта, че властите са открили счупена част от релсите.

„Сега трябва да определим дали това е причина или последица (от дерайлирането)”, каза Пуенте пред местната радиостанция „Кадена Сер“ (Cadena Ser).

Влакът, който е излязъл от релсите, е принадлежал на частната компания „Ирио“ (Iryo)“, а вторият влак, който е понесъл основния удар, е принадлежал на испанската държавна железопътна компания „Ренфе Алвиа“ (Renfe Alvia).

„Ирио“ заяви в изявление вчера, че влакът им е произведен през 2022 г. и е преминал последната си проверка за безопасност на 15 януари.

Президентът на компанията „Ренфе“ Алваро Фернандес Ередия заяви, че и двата влака са се движели значително под ограничението на скоростта от 250 км/ч и „човешка грешка може да бъде изключена“ като причина за катастрофата.

Влаковата катастрофа разтърси страната, която е лидер в Европа по пробег на високоскоростни влакове и се гордее с железопътната си мрежа, смятана за най-модерна в железопътния транспорт.

Испанският премиер Педро Санчес посети мястото на инцидента близо до град Адамус вчера, където обяви тридневен траур и знамената, окачени на всички обществени сгради и военни кораби, да бъдат спуснати.

Испанският крал Фелипе и кралица Летисия ще посетят мястото днес.

Междувременно испанската гражданска гвардия събира ДНК проби от членове на семейства, които се опасяват, че имат близки сред неидентифицираните жертви.

Пътуванията на влакове между Мадрид и градовете в Андалусия, която е най-гъсто населената област в Испания, останаха отменени, което доведе до големи смущения в транспорта.

Испанската авиокомпания „Иберия“ (Iberia), добави полети до Севиля и Малага, за да помогне на блокираните пътници. Някои автобусни компании също засилиха услугите си в южната част на страната.

