ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Трима българи излизат днес за титла от европейското по бокс до 23 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Двубоят на Радослав Росенов открива българската програма в 14:00 ч.

Радослав Росенов
Снимка: БФ Бокс
Слушай новината

Радослав Росенов, Викторио Илиев и Уилиам Чолов. Трима българи в битка за златен медал днес. Те ще се качат на ринга в Будапеща, за да се окичат със слава. От нея ги дели по един финален съперник на европейското първенство за мъже до 23 години. В унгарската столица българският бокс отново показа, че е водеща сила на Стария континент. И не случайно страната ни излъчи най-много финалисти от всички 35 държави, които взеха участие на първенството.

В категория до 60 килограма Росенов преследва четвърта поредна титла при мъжете в тази възраст. Той ще се изправи около 14:00 часа срещу турчина Чинар Мехметан, а победа ще го превърне в първия боксьор в историята с четири златни медала от европейски първенства за мъже до 23 години.

След неговата среща на ринга трябва да излезе и Викторио Илиев. 19-годишният дебютант, който е европейски шампион за младежи, вече постигна впечатляващо класиране, но още не е казал последната си дума. В категория до 65 килограма той ще срещне коравия украинец Артур Кузменко.

Последният финал е за Уилиам Чолов. Около 16:00 часа многократният ни шампион за юноши и младежи ще има сериозно предизвикателство в лицето на англичанина Боби Уолъс. Битката за златото е в категория до 80 килограма.

#Европейско първенство по бокс за мъже до 23 г. в Будапеща #Викторио Илиев #Уилиам Чолов #Радослав Росенов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

