Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена...
Чете се за: 01:37 мин.
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в...
Чете се за: 04:00 мин.
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна...
Чете се за: 00:52 мин.
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Трима български тенисисти отпаднаха от турнир в Мадрид

Чете се за: 01:05 мин.
Леонид Шейнгезихт, Максимилиан Борисов и Анас Маздрашки претърпяха заугби в Испания.

Анас Маздрашки
Снимка: Българска федерация по тенис
Българите Леонид Шейнгезихт, Максимилиан Борисов и Анас Маздрашки бяха елиминирани във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в испанската столица Мадрид с награден фонд 15 хиляди долара.

25-годишният квалификант Шейнгезихт загуби от поставения под №8 Пиер Ив Беи (Белгия) с 2:6, 3:6.

Белгиецът, който записа девета победа в последните си десет мача в състезания на твърда настилка от този ранг, ще играе на четвъртфиналите срещу третия в схемата Кристиан Сигсгор (Дания), който елиминира 19-годишния Максимилиан Борисов със 7:5, 6:1, след като взе осем от последните девет гейма в мача.

23-годишният Борисов, който участва с „уайлд кард“, отпадна от квалификанта Ярослав Демин (Русия), след като се отказа заради физически проблем при 0:4 гейма в първия сет.

Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Съдът спря поскъпването и разширяването на синя и зелена зона в София
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР) Обрат в позицията: Властта изтегли проектобюджета и възстанови диалога със синдикати и работодатели (ОБЗОР)
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението БСП намекна, че може да преосмисли участието си в управлението
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста Срещу 200 000 лв. гаранция: Освободиха кмета на Варна Благомир Коцев от ареста
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
35 л/кв. м дъжд: Наводнени къщи, улици и мостове в района на Петрич...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Путин с условия за край на войната, но няма да говори с ЕС
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
