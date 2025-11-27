Трима български тенисисти отпаднаха от турнир в Мадрид

Българите Леонид Шейнгезихт, Максимилиан Борисов и Анас Маздрашки бяха елиминирани във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в испанската столица Мадрид с награден фонд 15 хиляди долара.

25-годишният квалификант Шейнгезихт загуби от поставения под №8 Пиер Ив Беи (Белгия) с 2:6, 3:6.

Белгиецът, който записа девета победа в последните си десет мача в състезания на твърда настилка от този ранг, ще играе на четвъртфиналите срещу третия в схемата Кристиан Сигсгор (Дания), който елиминира 19-годишния Максимилиан Борисов със 7:5, 6:1, след като взе осем от последните девет гейма в мача.

23-годишният Борисов, който участва с „уайлд кард“, отпадна от квалификанта Ярослав Демин (Русия), след като се отказа заради физически проблем при 0:4 гейма в първия сет.