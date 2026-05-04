Трима фенове са били установени като проблемни в дербито на Пловдив

Трима фенове са били установени като извършители на хулигански прояви на дербито между футболните клубове Ботев и Локомотив в Пловдив вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР. При проверките на контролно-пропускателните пунктове преди началото на срещата двама от мъжете не са били допуснати до трибуните.

Единият от тях бил във видимо нетрезво състояние и се държал агресивно към униформените, а вторият носел в себе си две пиротехнически изделия.

По време на играта третият задържан хвърлил запалка по играч на терена. На основание Закона за охрана на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия двама от извършителите получават глоби в размер на 511,29 евро и забрана за посещения на спортни мероприятия в страната и чужбина за срок до една година. Същото ограничение и парична санкция от 255,64 евро са наложени и на другия, който е бил задържан за едно денонощие, а преписката е изпратена по компетентност в Районен съд – Пловдив.

Локомотив се възползва от числено преимущество, за да стигне до успех с 2:0 в градското дерби с Ботев.