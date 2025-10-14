БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Трима изчезнали и десетки спасени след силни бури в Аляска

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази
трима изчезнали десетки спасени силни бури аляска
Снимка: БТА
Слушай новината

Трима души са изчезнали вчера в Западна Аляска, а повече от 50 са били спасени, след като остатъци от тайфуна "Халонг" причиниха ураганни ветрове и опустошителни бури през уикенда, а наводнения отнесоха цели къщи в отдалечения американски щат, предаде Асошиейтед прес.

Полицейската служба на Аляска заяви, че са били спасени 51 души и две кучета в крайбрежните градчета в Аляска - Кипнък и Куигилингок, а трима души са неизвестност. Според неправителствена организация, оцелелите жители в двете селища са се скрили в местни училища по време на стихията. Властите предупредиха, че възстановяването от бедствието ще бъде дълго и че най-засегнатите общини ще се нуждаят от продължителна подкрепа.

Наред с отнесените къщи в засегнатите райони на американския щат се съобщава и за прекъсване на електричеството и на водоподаването и за други проблеми, причинени от бурите.

#силни бури #Аляска

Последвайте ни

ТОП 24

МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
1
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с...
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
2
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
3
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
"Водата нахлуваше през прозорците": Момче, едва не загубило крака си при потопа в Елените, благодари на медиците
4
"Водата нахлуваше през прозорците": Момче, едва не...
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на "Ботевградско шосе" в София
5
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на...
"Всички се връщате. Войната свърши": След 738 дни в плен вече са у дома последните 20 живи заложници на Хамас (ОБЗОР)
6
"Всички се връщате. Войната свърши": След 738 дни в плен...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: САЩ и Канада

Фермерите в американско градче ще се състезават в ежегодното световно състезание за най-голяма тиква
Фермерите в американско градче ще се състезават в ежегодното световно състезание за най-голяма тиква
Доналд Тръмп в Израел и Египет: Какво следва на полето на дипломацията? Доналд Тръмп в Израел и Египет: Какво следва на полето на дипломацията?
Чете се за: 05:22 мин.
Кая Калас: Русия играе хазарт с война и излизаме извън рамките на хипотетичен конфликт Кая Калас: Русия играе хазарт с война и излизаме извън рамките на хипотетичен конфликт
Чете се за: 01:35 мин.
Доналд Тръмп направи обръщение в израелския парламент Доналд Тръмп направи обръщение в израелския парламент
Чете се за: 04:07 мин.
На полето на дипломацията - Тръмп от Израел до Шарм ел-Шейх На полето на дипломацията - Тръмп от Израел до Шарм ел-Шейх
Чете се за: 03:30 мин.
Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет Подписване на споразумение: Тръмп пристига в Израел и Египет
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Реакциите на световните лидери след примирието между Израел и Хамас
Реакциите на световните лидери след примирието между Израел и Хамас
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Раздават 60 хиляди литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас Раздават 60 хиляди литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Празнуваме Петковден Празнуваме Петковден
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Ограничават движението по АМ "Тракия" в участък край Ямбол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Руска атака в Харков удари болница и спря тока на три квартала
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Хиляди полети в Белгия ще бъдат отменени днес заради национална стачка
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Хладно за сезона време и във вторник
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ