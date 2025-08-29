Трима задържани с над половин килограм наркотици, скрити в тайник на автомобил в Бургас

Полицията в Бургас задържа трима души с над половин килограм наркотици, скрити в автомобил край Бургас.

В четвъртък униформени спрели лек автомобил с плевенска регистрация на пътя между кв. "Ветрен". Колата била управлявана от 25-годишен мъж от плевенското село Опанец, а с него пътували 63-годишен жител на Червен бряг и 17-годишно момиче от Плевен.

При извършената проверка полицаите открили специално изграден тайник под кората на багажника. В него са намерени и иззети около 10 грама метамфетамин, електронна везна и два пакета амфетамин с общо тегло около 500 грама.

И тримата пътници са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.