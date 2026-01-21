Трипъл-дабъл за Лука Дончич помогна на Лейкърс да спечели срещу Денвър Нъгетс

Лос Анджелис Лейкърс надделя над Денвър Нъгетс със 115:107 в гостуване от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация. Лука Дончич записа петия си трипъл-дабъл за сезона за „езерняците“, а останалият без няколко основни играчи тим на Денвър изпусна преднина от 14 точки на полувремето. Изглеждаше сякаш отборът от щата Колорадо ще издържи до края, но Лейкърс успяха да спечелят последните две части на двубоя. Така калифорнийци подобриха баланса си до 26-16, заемайки 5-ата позиция в класирането на Западната конференция, докато Нъгетс са 3-ти с 29-15.

Дончич беше най-резултатен в срещата с 38 точки, 13 борби и 10 асистенции. ЛеБрон Джеймс, завърши с 19 точки, 9 борби и 8 асистенции. Маркъс Смарт добави 15 точки, а Лейкърс играха без Деандре Ейтън през второто полувреме заради контузия в окото.

За Денвър Джамал Мъри записа дабъл-дабъл от 28 точки и 11 асистенции, Арън Гордън и Пейтън Уотсън вкараха по 18, а Спенсър Джоунс добави 16. Пореден двубой пропусна трикратният носител на приза за Най-полезен играч в НБА - Никола Йокич.

Торонто Раптърс постигна убедителна победа срещу Голдън Стейт Уориърс със 145:127 като гост. Канадският отбор спечели три от четирите части на мача и не изпусна преднината си в нито един момент. Иманюъл Куикли изравни най-доброто постижение в кариерата си с 40 точки, към които добави 10 асистенции. Скоти Барнс добави 26 точки, 11 асистенции и 7 борби, а Брандън Инграм се отчете с 22 точки.

Без контузения Джими Бътлър, чийто сезон приключи след разкъсване на предни кръстни връзки на коляното, треньорът на „воините“ Стив Кър се възползва от услугите на Джонатан Къминга за пръв път от над месец, а той се отблагодари за възможността с 20 точки. Бъди Хийлд отбеляза 25 при 6 от 6 успешни опита от тройката, а Стеф Къри допринесе с 16.

С 43 точки Кийонте Джордж изведе Юта Джаз до успеха срещу Минесота Тимбъруулвс със 127:122, прекъсвайки серията от четири поредни поражения. Юсуф Нуркич записа втория си трипъл-дабъл в кариерата от 16 точки, 18 борби и 10 асистенции, който му беше пръв от 2019 година насам. Ейс Бейли се отчете с 20 точки, а Айзея Колиър помогна с дабъл-дабъл от 18 точки и 10 асистенции. С тази победа Юта подобри баланса си до 15-29, но все още заема 13-ата позиция в Западната конференция.

За тима на Минесота, който е 7-и в класирането на Запад с баланс от 27-17, Антъни Едуардс отбеляза 38 точки и 8 борби, Джулиъс Рандъл се включи с 19 точки, а Джейдън Макданиелс добави 18.

Маями Хийт надделя над Сакраменто Кингс със 130:117 в друг мач от вечерта. Играейки далеч от дома и без една от звездите си Тайлър Хиро, „горещите“ поведоха още през първата четвърт, а във втората отбелязаха 45 точки, включително 9 тройки. Така отборът на Маями прекъсна серията си от четири поредни загуби в гостувания и подобри баланса си на осмата позиция в Източната конференция до 23-21, докато Сакраменто е предпоследен на Запад с 12-32.

Бам Адебайо поведе тима на Маями с 25 точки и 7 борби, Норман Пауъл допринесе с 22 точки, а Андрю Уигинс добави 19.

За „кралете“ ДеМар ДеРоузън отбеляза 23, Ръсел Уестбрук записа 22 точки и 7 асистенции, а Зак ЛаВийн и Малик Монк вкараха по 18 точки.