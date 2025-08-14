Тунчев: Това е нещо специално за Арда и за града

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев похвали играчите си след победата с 2:0 над Кауно Жалгирис, която класира тимът му за плейофите в Лигата на конференциите.

„Страхотно е, невероятно и продължаваме да мечтаем. В плейофния кръг сме, а това, което направихме досега, е нещо специално за Арда и за града. Не беше никак лесно. В кариерата си не само като треньор, но и като футболист, не съм се изправял срещу отбор, който да играе толкова провокативно. Поздравявам момчетата, че успяха да си сдържат нервите и да не получат червен картон“, коментира Тунчев след двубоя.

„Да стигнем до тази фаза за нас това е сбъдната мечта. Който и да е следващият ни съперник, ще се постараем да изиграем на ниво и двата мача. В момента не знам дали ще искаме да отложим мача с ЦСКА“, добави още бившият защитник.