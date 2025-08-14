Европейската приказка за Арда продължава

Отборът на Арда (Кърджали) продължава с вдъхновяващото си представяне в Европа. Възпитаниците на треньора Александър Тунчев се наложиха с 2:0 над Кауно Жалгирис (Литва) и с общ резултат 3:0 заслужиха място във плейофите на Лигата на конференциите.

Всичко на стадиона в Кърджали се реши през първото полувреме, когато домакините реализираха двете си попадения, а гостите останаха с девет души на терена, след като червени картони получиха двама от играчите им.

Арда откри резултата в 8-ата минута чрез Димитър Велковски, който се разписа с удар от над 25 метра. Само 4 минути по-късно домакините отново ликуваха, а този път героят бе Светослав Ковачев. Атакуващият полузащитник вкара още по-красиво попадение, след като прехвърли вратаря на съперника от над 30 метра – 2:0.

В последните десет минути на първата част литовците сами убиха интригата, след като изнервени, техните играчи си извадиха два червени картона. Получиха ги Дивин Наа и Темур Чогадзе.

През втората част двамата треньори направиха промени в съставите си, а гостите от Литва нямаха сили дори да мислят за нещо повече от почетна загуба.

Арда вече очаква да разбере съперника си за плейофа, в който ще се изправи срещу победителя от двойката Ракув (Полша) - Макаби Хайфа (Израел).



Лига на конференциите: Арда - Кауно Жалгирис (ГАЛЕРИЯ)