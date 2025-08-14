БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома,...
Чете се за: 02:32 мин.
18-годишен с АТВ се вряза в пешеходци на тротоар в...
Чете се за: 01:05 мин.
Пожарът край Сунгурларе е напълно потушен
Чете се за: 00:57 мин.
Локализиран е големият горски пожар край Кърджали
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Европейската приказка за Арда продължава

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Тимът от Кърджали отстрани Кауно Жалгирис (Литва) и се класира за плейоф за влизане в Лигата на конференциите.

лига конференциите арда кауно жалгирис галерия
Слушай новината

Отборът на Арда (Кърджали) продължава с вдъхновяващото си представяне в Европа. Възпитаниците на треньора Александър Тунчев се наложиха с 2:0 над Кауно Жалгирис (Литва) и с общ резултат 3:0 заслужиха място във плейофите на Лигата на конференциите.

Всичко на стадиона в Кърджали се реши през първото полувреме, когато домакините реализираха двете си попадения, а гостите останаха с девет души на терена, след като червени картони получиха двама от играчите им.

Арда откри резултата в 8-ата минута чрез Димитър Велковски, който се разписа с удар от над 25 метра. Само 4 минути по-късно домакините отново ликуваха, а този път героят бе Светослав Ковачев. Атакуващият полузащитник вкара още по-красиво попадение, след като прехвърли вратаря на съперника от над 30 метра – 2:0.

В последните десет минути на първата част литовците сами убиха интригата, след като изнервени, техните играчи си извадиха два червени картона. Получиха ги Дивин Наа и Темур Чогадзе.

През втората част двамата треньори направиха промени в съставите си, а гостите от Литва нямаха сили дори да мислят за нещо повече от почетна загуба.

Арда вече очаква да разбере съперника си за плейофа, в който ще се изправи срещу победителя от двойката Ракув (Полша) - Макаби Хайфа (Израел).

Лига на конференциите: Арда - Кауно Жалгирис (ГАЛЕРИЯ)

Свързани статии:

Лига на конференциите: Арда - Кауно Жалгирис (ГАЛЕРИЯ)
Лига на конференциите: Арда - Кауно Жалгирис (ГАЛЕРИЯ)
Арда ще играе плейоф за влизане в групите на Лига на конференциите...
#ФК Кауно Жалгирис #УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ПФК Арда Кърджали

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
1
"Морето не е до колене": Над 2 метра вълни в Бургас
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
3
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
4
Кърджали вече ще има спешна помощ по въздух
Преди еврото - служителите на "Български пощи" започват обучение
5
Преди еврото - служителите на "Български пощи" започват...
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово
6
37-годишен мъж загина при катастрофа на пътя Пазарджик – Белово

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между Симитли и Разлог
5
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил затвори пътя между...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Лига на конференциите

Левски срещу АЗ Алкмаар в плейофите
Левски срещу АЗ Алкмаар в плейофите
Тунчев: Това е нещо специално за Арда и за града Тунчев: Това е нещо специално за Арда и за града
Чете се за: 01:10 мин.
Хулио Веласкес: Чувствам се благословен с работата си в Левски Хулио Веласкес: Чувствам се благословен с работата си в Левски
Чете се за: 02:07 мин.
Даниел Боримиров: Ще играем на Националния стадион в плейофа Даниел Боримиров: Ще играем на Националния стадион в плейофа
Чете се за: 01:37 мин.
Радослав Кирилов: Този отбор има накъде да се развива Радослав Кирилов: Този отбор има накъде да се развива
Чете се за: 01:52 мин.
Лига на конференциите: Арда - Кауно Жалгирис (ГАЛЕРИЯ) Лига на конференциите: Арда - Кауно Жалгирис (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Тръмп: На предстоящия диалог с Путин искам да създам условия за следваща среща Тръмп: На предстоящия диалог с Путин искам да създам условия за следваща среща
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
30% ръст на имотните сделки: Очаква се продажбата на имоти да се...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Коя е военната база в Аляска, домакин на срещата Тръмп - Путин
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Проблемът с водата в Плевен: Окончателното решение ще се забави...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
"Пеещата" магистрала в Китай: Легендарен път в степите на...
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ