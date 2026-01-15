БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шотландия, Англия и Уелс ще споделят шест етапа от едно от най-големите спортни събития в света.

Най-престижното колоездачно състезание Тур дьо Франс 2027 ще стартира в Единбург, след което ще премине през Карлайл, Кесуик, Ливърпул и Уелшпул през юли следващата година, преди да акостира в Кардиф и да се отправи към Франция.

Женското издание на Тур дьо Франс 2027, което за първи път се отправя към Обединеното кралство, ще тръгне от Лийдс през юли и ще посети Манчестър, Шефилд и Лондон.

Организаторите на Тура обявиха стартовите и финалните места на двете състезания в Лийдс, след като през март разкриха, че Шотландия, Англия и Уелс ще споделят шест етапа от едно от най-големите спортни събития в света.

Това ще бъде първият път, когато двете състезания ще стартират в една и съща страна, различна от Франция.

Обединеното кралство ще бъде домакин на мъжкото състезание за пети път - първият беше в Плимут през 1974 г. - и ще даде старт на състезанието за трети път след Лондон през 2007 г. и Лийдс през 2014 г.

Директорът на обиколката Кристиан Прюдом каза: „Обединеното кралство винаги е посрещало Обиколката със страст и гордост, а детайлите за маршрута, които разкриваме, отразяват красотата и разнообразието на британския терен.

Провеждането на двата големи стартови етапа тук е доказателство за силата на нашето партньорство с British Cycling и ентусиазма на Обединеното кралство.“

Общо 2,5 милиона души се събраха по маршрута, когато първите два етапа на Обиколката се проведоха в Йоркшир през 2014 г., а организаторите очакват подобна посещаемост и следващата година.

Прюдом каза пред Press Association: „Ще има двойно въздействие, защото имаме и женското състезание в Лийдс, Шефилд, Манчестър и Лондон, както и мъжкото състезание.“ „Ще бъде грандиозно. Предишните две издания във Великобритания, в Лондон през 1977 г. и в Йоркшир през 2014 г., бяха незабравими.“

На въпроса защо е отнело толкова време завръщането на Тура, Прюдом добави: „Защото благодарение на Лондон, благодарение на Йоркшир, имаме повече оферти от преди. Имаме оферти от почти цяла Европа, например Чехия - човекът, когото видяхме там, беше министър-председателят - и Словения. Всички те искат Турът да е стартира в тяхната страна.

