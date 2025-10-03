Турция идва със звездна селекция в София

Селекционерът на турския национален отбор по футбол Винченцо Монтела обяви разширената група от 27 футболисти, на които ще разчита за световните квалификации с България и Грузия. На 11 октомври „лъвовете“ посрещат турците на „Васил Левски“, а три дни по-късно южните ни съседи приемат Грузия.

Единствено фланговият нападател на Галатасарай Баръш Йълмаз пропуска мача в София заради наказание. Всички останали големи звезди на Турция са на разположение. В това число влизат вратарят на Манчестър Юнайтед Алтай Байъндър, бранителят на Рома Мехмет Зеки Челик, халфът на Интер Хакан Чалханоолу, атакуващият полузащитник на Реал Мадрид Арда Гюлер и новата звезда на Ювентус Кенан Йълдъз.

Турците ще пристигнат в София в петък следобед, а в 19:00 часа Винченцо Монтела ще даде пресконференция преди мача. Отборът ще си тръгне обратно за Истанбул веднага след сблъсъка на „Васил Левски“.



След два изиграни двубоя турците имат на сметката си три точки, спечелени при визитата на Грузия (3:2). Последва разгромна загуба с 0:6 от Испания в Коня.