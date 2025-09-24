БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

4 лева за час: Двоен скок на цените на синя и зелена зона...
Турист се изкъпа в едно от Седемте рилски езера

от БНТ , Репортер: Али Мисанков
У нас
Заловен ли е и каква санкция го заплашва?

строят параклис седемте рилски езера
Турист отново влезе във водите на едното от Седемте Рилски езера. Случаят е от преди дни, а за него сигнал подават други туристи в района. Установен ли е нарушителят и каква санкция може да му бъде наложена?

Сигналът е подаден до спешния телефон 112 през почивните дни от туристи в района. Те докладвали, че в езерото "Бъбрека" има човек, който се къпе необезпокояван.

"Хората, които са подали сигнала, казват, че е италианец. В същото време нашият служител е на Рибно езеро и докато отиде до "Бъбрека" не е имало никой. Много е трудно да се установи самоличността на човек при положение, че е чужденец. Прави впечатление и нашата статистика, че чужденци нарушават правилата и влиза в езерата, български турист нямаме констатиран тази година да е влизал в езерата", заяви Красимир Андонов, директор на Национален парк "Рила".

Нарушителят не е санкциониран, тъй като все още не е установен. Туристи често посещаващи района обаче осъждат подобни постъпки, които стават все по-чести.

"Масово народът знае, че не трябва да се влиза в езерата, но те го правят нарочно", коментира Георги, турист.

"Абсолютно сме против това нещо, така се замърсява околната среда. Те винаги идват подготвени туристите, така че не смятам, че е от незнание по-скоро може би няма от наша страна контрол", каза още Соня, турист.

Десетки са подадените сигнали за туристи нарушаващи правилата в района на Седемте рилски езера.

За влизане във водите на някое от езерата глобите започват от 500 и стигат до 5000 лева.

Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
Откриха втори спътник на Земята
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
