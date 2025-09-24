Започна 79-ото издание на Международния технически панаир в Пловдив

79-ото издание на Международния технически панаир се откри в Пловдив. Във фокуса на изложението са иновации в областта на строителството, енергийното обновление, приложението на изкуствения интелект и дигиталните технологии.
Панаирът тази година е в партньорство с българо-китайската камара. Най-масово е участието на изложители от Турция, Чехия и Китай.
При официалното откриване зам.-министърът на иновациите и технологиите Дончо Барбалов изтъкна, че българската индустрия се развива много добре, а очакванията са след официалното влизане на страната в еврозоната от 1 януари 2026 г. да се отворят допълнителни бизнес възможности.
снимки: БТА
Дончо Барбалов, зам.-министър на икономиката и иновациите: "Икономиката се справя добре, но има още много неща, които трябва да свършим и това е една от задачите на министерството чрез стратегията за индустриализация, която се подготвя за 5-годишен период. Ние следим основните цени за производствени разходи, за материали, за горива. На този етап през последните седмици нещата са стабилни и в сравнение с 2024 г. не са променени, дори някои са по-ниски. Така, че имаме всички предпоставки тази година да е успешна. Това е по отношение на себестойността, а от гледна точка на пазарни перспективи предстоящото членство в еврозоната и бъдещото членство в ОИРС са също положителни фактори."