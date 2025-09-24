Започна 79-ото издание на Международния технически панаир в Пловдив

79-ото издание на Международния технически панаир се откри в Пловдив. Във фокуса на изложението са иновации в областта на строителството, енергийното обновление, приложението на изкуствения интелект и дигиталните технологии.

Панаирът тази година е в партньорство с българо-китайската камара. Най-масово е участието на изложители от Турция, Чехия и Китай.

При официалното откриване зам.-министърът на иновациите и технологиите Дончо Барбалов изтъкна, че българската индустрия се развива много добре, а очакванията са след официалното влизане на страната в еврозоната от 1 януари 2026 г. да се отворят допълнителни бизнес възможности.

снимки: БТА