Турската федерация отстрани временно 102 играчи от клубовете от елитните нива на местния футбол заради разрастващия се скандал със залагания, съобщи агенция АП.

Това включва 25 футболисти от Суперлигата и 77 състезатели от втория ешелон за срокове от 45 дни до една година. Защитникът на Галатасарай и националния отбор на Турция Ерен Елмали беше отстранен за 45 дни. Съотборникът му и турски национал до 21 години Метехан Балтаджъ получи забрана за девет месеца.

През седмицата Елмали публикува в социалната мрежа Инстаграм, че е заложил на мач преди около пет години, в който не е участвал неговият тим. Той се присъедини към Галатасарай по-рано тази година.

Повече от 1000 футболисти са били отнесени към Професионалния дисциплинарен съвет на федерацията в рамките на текущото разследване. Турската футболна централа спря трета и четвърта дивизия за две седмици, но позволи Суперлигата, с действащия шампион Галатасарай начело, както и втора дивизия да продължат.

Президентът на федерацията Ибрахим Хаджиосманоглу обеща да прочисти турския футбол от корупция, скандали и неетични практики.