Обвинителният акт срещу Благомир Коцев е внесен в съда
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Турската федерация отстрани временно 102 играчи от клубовете от елитните нива

от БНТ
Спорт
Наказани са 25 футболисти от Суперлигата.

Галатасарай
Снимка: БТА
Турската федерация отстрани временно 102 играчи от клубовете от елитните нива на местния футбол заради разрастващия се скандал със залагания, съобщи агенция АП.

Това включва 25 футболисти от Суперлигата и 77 състезатели от втория ешелон за срокове от 45 дни до една година. Защитникът на Галатасарай и националния отбор на Турция Ерен Елмали беше отстранен за 45 дни. Съотборникът му и турски национал до 21 години Метехан Балтаджъ получи забрана за девет месеца.

През седмицата Елмали публикува в социалната мрежа Инстаграм, че е заложил на мач преди около пет години, в който не е участвал неговият тим. Той се присъедини към Галатасарай по-рано тази година.

Повече от 1000 футболисти са били отнесени към Професионалния дисциплинарен съвет на федерацията в рамките на текущото разследване. Турската футболна централа спря трета и четвърта дивизия за две седмици, но позволи Суперлигата, с действащия шампион Галатасарай начело, както и втора дивизия да продължат.

Президентът на федерацията Ибрахим Хаджиосманоглу обеща да прочисти турския футбол от корупция, скандали и неетични практики.

„Встъпихме в длъжност преди 16 месеца с обещание да издигнем турския футбол до нивото, което заслужава. Няма да правим компромиси в борбата си да защитим турския футбол от скандали, упадък и корупционни отношения“, каза той.

Лионел Меси: Обичта, която показвате към мен, все още ме трогва
Лионел Меси: Обичта, която показвате към мен, все още ме трогва
Силвия Радойска: 2025 година е позитивна за женския футбол
Близо 30 000 души проследиха тренировката на Аржентина в Елче
Дидие Дешан: Френските треньори са подценени дори в родината си
Станислав Иванов отпадна от състава на България
Шотландски рефер за мача между Турция и България
