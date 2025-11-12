Турската футболна федерация започна дисциплинарно разследване по случая със залаганията

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...
Чете се за: 02:15 мин.
България впечатли с рекордна победа на старта в...
Чете се за: 03:00 мин.
Кучето в кв. "Разсадника" е било прегазено...
Чете се за: 02:00 мин.
Президентът Радев наложи вето върху промените за особения...
Чете се за: 03:22 мин.
ВСС освободи Даниела Талева като ад хок прокурор
Чете се за: 00:37 мин.
Казусът "Коцев": Варненският кмет ще изпълнява...
Чете се за: 01:00 мин.
Росен Желязков: До края на годината очакваме третото...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Румен Радев с критики към властта за особения...
Чете се за: 01:45 мин.

Спорт
Президентът на централата призна, че националния футбол има „морална криза“.

топка футбол лого
Снимка: БГНЕС
Турската футболна федерация (TFF) започна дисциплинарно разследване, за да установи дали играчи и съдии са правили залози на футболни мачове, съобщиха от централата.

„Турската футболна федерация започна дисциплинарно разследване, за да установи дали лица, обхванати от „дисциплинарните правила“, са правили залози на футбол. Трябва да се отбележи, че данните, предмет на дисциплинарното разследване, се събират от официални записи, предоставени след обжалването ни до Управителния съвет на организацията Spor Toto“, се казва в изявление.

По-рано TRT Haber съобщи, че 1024 футболисти, включително играчи от 27 клуба от елитната дивизия като Галатасарай, Бешикташ и Трабзонспор, ще се явят пред Дисциплинарния съвет на TFF като част от разследване за незаконни залози на мачове.

Също така беше разкрито, че TFF е отстранила 149 професионални съдии за периоди от осем месеца до една година, след като е установено, че имат сметки за залози при букмейкъри, включително чуждестранни.

Истанбулската прокуратура издаде заповеди за арест на 18 заподозрени по случая съдии, както и на Умут Еркен, ръководител на спортния отдел във вестник „Фанатик“, пише ТАСС.

Президентът на TFF Ибрахим Хаджъосманоглу заяви, че в националния футбол има „морална криза“. Той добави, че разследването на съдиите е разкрило също, че 42 от тях са направили над 1000 залога на мачове, а един - 18 227 залога. В много случаи залозите са направени еднократно.

