Турската футболна федерация започна дисциплинарно разследване по случая със залаганията

Турската футболна федерация (TFF) започна дисциплинарно разследване, за да установи дали играчи и съдии са правили залози на футболни мачове, съобщиха от централата.

„Турската футболна федерация започна дисциплинарно разследване, за да установи дали лица, обхванати от „дисциплинарните правила“, са правили залози на футбол. Трябва да се отбележи, че данните, предмет на дисциплинарното разследване, се събират от официални записи, предоставени след обжалването ни до Управителния съвет на организацията Spor Toto“, се казва в изявление.

TFF'den açıklama: "Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk işlemi yapılan 1024 futbolcu içerisinde; mağdur olduğu iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunan, PFDK'ya sundukları belgelerle haklarında konulan idari tedbir kararı kaldırılan iki futbolcu bulunmaktadır. Disiplin… https://t.co/hNRi4kSuIj — TRT Spor (@trtspor) November 12, 2025

По-рано TRT Haber съобщи, че 1024 футболисти, включително играчи от 27 клуба от елитната дивизия като Галатасарай, Бешикташ и Трабзонспор, ще се явят пред Дисциплинарния съвет на TFF като част от разследване за незаконни залози на мачове.

Също така беше разкрито, че TFF е отстранила 149 професионални съдии за периоди от осем месеца до една година, след като е установено, че имат сметки за залози при букмейкъри, включително чуждестранни.

Истанбулската прокуратура издаде заповеди за арест на 18 заподозрени по случая съдии, както и на Умут Еркен, ръководител на спортния отдел във вестник „Фанатик“, пише ТАСС.

Президентът на TFF Ибрахим Хаджъосманоглу заяви, че в националния футбол има „морална криза“. Той добави, че разследването на съдиите е разкрило също, че 42 от тях са направили над 1000 залога на мачове, а един - 18 227 залога. В много случаи залозите са направени еднократно.