Скандалът със залаганията в турския футбол се разраства

Футболисти и клубове също са разследвани на фона на скандала със залагания в турския футбол, съобщава телевизионният оператор Haberturk, цитирайки източници от съдебните среди.

Обект на разследване от съдебната система са 3700 играчи. Започнати са дисциплинарни производства, а прокуратурата на Истанбул също е стартирала разследване, пише още агенция DPA.

В понеделник от Турската футболна федерация (ТФФ) заявиха, че 152 длъжностни лица са разследвани за залагане на мачове. От централата съобщиха още, че седем от 152-ата са съдии на най-високо ниво, а 15 други са асистент-рефери на най-високо ниво. Футболните съдии в Турция нямат право да правят залози на мачове.

Водещите турски клубове реагираха с изненада на информацията. От Галатасарай коментираха, че събитията подчертават мащаба на кризата на доверието и справедливостта, с която турският футбол отдавна се сблъсква.

Президентът на Фенербахче Садетин Саран заяви след победата с 4:0 над Газиантеп в понеделник, че вярва, че въпросът ще бъде решен и тогава ще започне нова глава във футбола.

Бешикташ призова за прозрачно разследване, което би трябвало да е важен етап за чистия футбол.