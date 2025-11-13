БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Близо 30 000 души проследиха тренировката на Аржентина в Елче

от БНТ

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт


Лионел Меси получи подарък - екип на Елче с неговото име и №10.

Лионел Меси
Снимка: БТА
Слушай новината

Близо 30 хиляди фенове изпълниха трибуните на стадион на Елче „Мартинес Валеро“ в Испания, за да наблюдават днешната тренировка на националния отбор по футбол на Аржентина и суперзвездата Лионел Меси.

Световните шампиони се подготвят за утрешното си гостуване на Ангола в демонстративен мач по повод честването на 50-годишнината от обявяване на независимостта на африканската държава от Португалия.

Хората започнаха да се стичат в околностите на „Мартинес Валеро“ още от сутринта, за да видят Меси и съотборниците му, а за старта на заниманието стадионът, който е с капацитет малко над 31 хиляди, беше почти пълен.

Легендарният футболист на Барселона беше посрещнат с овации, а зрителите скандираха името му. Той получи като подарък екип на Елче, а от клуба се бяха подготвили за тренировката на Аржентина, персонализирайки една от съблекалните.

#Национален отбор на Аржентина по футбол

