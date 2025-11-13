Лионел Меси: Обичта, която показвате към мен, все още ме трогва

Аржентинският национал Лионел Меси изрази благодарността си към феновете, който проследиха тренировката на националния отбор на стадион „Мартинес Валеро“ в Елче.

Близо 30 хиляди фенове гледаха тренировката на световните шампиони, за които предстои гостуване на Ангола в демонстративен мач по повод честването на 50-годишнината от обявяване на независимостта на африканската държава от Португалия.

"Не съм бил тук от известно време и честно казано обичта, която винаги са ми показвали навсякъде, където и да отида, все още ме вълнува. Сърдечно благодаря на всички, които дойдоха днес, имаше и много аржентинци! Винаги е удоволствие да ги видя отново", написа Лео Меси в социалните мрежи.