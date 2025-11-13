БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лионел Меси: Обичта, която показвате към мен, все още ме трогва

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Запази

Аржентинският национал благодари на феновете, които дойдоха на тренировката на "гаучосите" в Елче.

Лионел Меси
Снимка: БТА
Слушай новината

Аржентинският национал Лионел Меси изрази благодарността си към феновете, който проследиха тренировката на националния отбор на стадион „Мартинес Валеро“ в Елче.

Близо 30 хиляди фенове гледаха тренировката на световните шампиони, за които предстои гостуване на Ангола в демонстративен мач по повод честването на 50-годишнината от обявяване на независимостта на африканската държава от Португалия.

"Не съм бил тук от известно време и честно казано обичта, която винаги са ми показвали навсякъде, където и да отида, все още ме вълнува. Сърдечно благодаря на всички, които дойдоха днес, имаше и много аржентинци! Винаги е удоволствие да ги видя отново", написа Лео Меси в социалните мрежи.

Свързани статии:

Близо 30 000 души проследиха тренировката на Аржентина в Елче
Близо 30 000 души проследиха тренировката на Аржентина в Елче
Лионел Меси получи подарък - екип на Елче с неговото име и №10.
Чете се за: 01:00 мин.
#Лионел Меси

