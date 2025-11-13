Дидие Дешан: Френските треньори са подценени дори в родината си

Мениджърът на националния отбор на Франция Дидие Дешан коментира отсъствието на френски треньори в настоящата кампания в Шампионската лига.

„Мисля, че френските треньори са подценени, дори във Франция. Това е моето впечатление. А в чужбина има все по-малко такива. Дали сме по-лоши от другите? Не мисля. Дали другите са по-добре организирани? Разбира се. В Лига 1 и Лига 2 много позиции се заемат от чуждестранни треньори. Има много френски треньори, които са талантливи, но не винаги са търсени. Разочарован съм“, цитира RMC Sport думите на Дешан.

57-годишният отбеляза, че тази статистика е отрицателна за сънародниците му, но не поставя под въпрос качеството на хората, които биха могли да заемат тези позиции.

Дешан е начело на френския национален отбор от 2012 г. Преди това е бил треньор на Олимпик Марсилия, Монако и Интер.