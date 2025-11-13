БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:25 мин.
По-лека мярка "подписка" получиха трима от...
Чете се за: 03:47 мин.
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена...
Чете се за: 04:47 мин.
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дидие Дешан: Френските треньори са подценени дори в родината си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на Франция се надява сънародниците му да получават повече шансове.

дидие дешан жюст фонтен остане легенда националния отбор франция
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Мениджърът на националния отбор на Франция Дидие Дешан коментира отсъствието на френски треньори в настоящата кампания в Шампионската лига.

„Мисля, че френските треньори са подценени, дори във Франция. Това е моето впечатление. А в чужбина има все по-малко такива. Дали сме по-лоши от другите? Не мисля. Дали другите са по-добре организирани? Разбира се. В Лига 1 и Лига 2 много позиции се заемат от чуждестранни треньори. Има много френски треньори, които са талантливи, но не винаги са търсени. Разочарован съм“, цитира RMC Sport думите на Дешан.

57-годишният отбеляза, че тази статистика е отрицателна за сънародниците му, но не поставя под въпрос качеството на хората, които биха могли да заемат тези позиции.

Дешан е начело на френския национален отбор от 2012 г. Преди това е бил треньор на Олимпик Марсилия, Монако и Интер.

#Дидие Дешан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
1
Украйна спира преговорите с Русия - какъв е отговорът на Москва
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
2
Силна геомагнитна буря: Северно сияние се появи над България
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия си нов влак от 20 години
3
"Дарт Вейдър" по релсите – България тества първия...
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
4
Двойно поскъпване и разширяване на синята и зелената зона в София
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
5
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за "Лукойл"
6
Енергийната комисия отхвърли ветото на президента за...

Най-четени

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе Покровск
2
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Футбол

Близо 30 000 души проследиха тренировката на Аржентина в Елче
Близо 30 000 души проследиха тренировката на Аржентина в Елче
Станислав Иванов отпадна от състава на България Станислав Иванов отпадна от състава на България
Чете се за: 01:15 мин.
Шотландски рефер за мача между Турция и България Шотландски рефер за мача между Турция и България
Чете се за: 02:25 мин.
Повериха на Георги Гинчев мач от европейските квалификации при младежите до 21 г. Повериха на Георги Гинчев мач от европейските квалификации при младежите до 21 г.
Чете се за: 01:30 мин.
БНТ излъчва последните мачове на националния отбор за годината БНТ излъчва последните мачове на националния отбор за годината
Чете се за: 01:40 мин.
Кефрен Тюрам ще замени Камавинга в състава на Франция Кефрен Тюрам ще замени Камавинга в състава на Франция
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Продават дрога в цветни пликчета за бонбони и семки
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София Официално: Двойни цени и разширяване на синя и зелена зона в София
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г. Одобрен е проектът на Закон за държавния бюджет за 2026 г.
Чете се за: 11:10 мин.
У нас
Лекарят-специализант, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева Лекарят-специализант, прегазил кучето Мая, се яви в районното - наложиха му гаранция от 5000 лева
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
По-лека мярка "подписка" получиха трима от младежите,...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
След провала на тристранния съвет: Работодателите с критики към...
Чете се за: 01:45 мин.
Политика
Парламентът отхвърли ветото на президента върху закона за нефтените...
Чете се за: 02:27 мин.
Политика
"Лукойл" е поискал отсрочка: Кое е най-малкото зло за...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ