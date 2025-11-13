Левски и Витоша Бистрица откриват 1/8-финалите за Купата на България

Последният четвъртфиналист ще стане ясен след срещата между Лудогорец и Септември София.
Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви датите и часовете на осминафиналните срещи за Купата на България.
Левски и Витоша Бистрица дават старт на този етап от турнира, като техният двубой е на 11 декември (четвъртък) от 17:30 часа.
Столичният сблъсък между ЦСКА и Локомотив София е в събота (13 декември) от 18:00 часа, а защитаващият трофея Лудогорец гостува на Септември София в понеделник (15 декември) от 17:30 часа.
Пълната програмата за 1/8-финалите:
11.12 /четвъртък/ Левски Сф - Витоша Бистрица 17:30 ч.
12.12 /петък/ Черно море Вн - Арда 17:30
13.12 /събота/ Славия - ЦСКА 1948 12:00
Спартак Вн - Ботев Пд 15:00
ЦСКА - Локомотив Сф 18:00
14.12 /неделя/ Добруджа - Ботев Враца 13:00
Локомотив Пд - Монтана 16:00
15.12 /понеделник/ Септември Сф - Лудогорец 17:30