Турски митничари спряха над 60 кг марихуана в два камиона на ГКПП "Капитан Андреево"

Задържани са петима заподозрени за трафика

Турските митнически власти заловиха повече от 60 кг марихуана в два тежкотоварни камиона, опитали да преминат през ГКПП "Капитан Андреево" – "Капъкуле" на българо-турската граница тази сутрин, предаде Анадолската агенция. По случая незабавно е започнато разследване, в рамките на което са задържани общо петима заподозрени.

По данни на турските власти рано сутринта при рутинна проверка на тежкотоварен камион, опитал да премине на турска територия, е установено наличието на 31,4 килограма марихуана, укрита във вакуумирани пликове в различни части на превозното средство.

След откриването на наркотика турските власти установили, че втори тежкотоварен камион, който също се намирал на граничния пункт, бил свързан със случая и проверили и него. В това превозно средство са открити още 28,7 килограма марихуана, която отново била опакована и скрита по същия начин.

Шофьорите на двата камиона са задържани на място, а незаконните вещества и превозните им средства са иззети от съответните органи. Същевременно е започнато и разследване, в рамките на което са установени и задържани други две лица, които е трябвало да посрещнат камионите в турския град Чорлу и трето лице, за което се смята, че е координирало транспортирането на наркотика.

