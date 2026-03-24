Турските власти иззеха десетки животни от минибус, опитал да премине границата с Гърция

Турските митнически власти съобщиха, че са иззели две алпаки и десетки папагали и кокошки от минибус, опитал да премине на турска територия през ГКПП Ипсала – Кипи на гръцко-турската граница, съобщава ТРТ Хабер.

Според съобщение на турските власти минибусът бил отделен за допълнителна проверка след оценка на риска, по време на която шофьорът, управлявал превозното средство, заявил, че не превозва забранени стоки. При проверката обаче в задната част на минибуса му било установено наличието на две алпаки и десетки птици, включително 58 различни вида папагали и девет различни вида кокошки.

От съобщението на митническите власти става ясно, че мъжът е бил задържан на място, а иззетите от тях животни са предадени на местното подразделение на турската дирекция за защита на природата и националните паркове.