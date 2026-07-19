Убедителни победи за Петър Мицин, Габриела Георгиева и Любомир Епитропов на Държавното първенство по плуване

Петър Мицин, Габриела Георгиева и Любомир Епитропов записаха убедителни победи в последния ден на Държавното лично отборно първенство по плуване в София.

Състезателят на Вихрен Мицин спечели финала на 200 метра свободен стил с време 1:49.70 минута и остави след себе си Дейвид Найденов с 1:50.83 минута.

Габриела Георгиева не даде шансове на конкурентките в коронната си дисциплина 200 метра гръб и спечели с време 2:13.11 минути, като изпревари с повече от 5 секунди подгласничката си Дарина Ракова (2:18.74).

На 200 метра бруст Любомир Епитропов триумфира с 2:15.97 минути.

Предстоят последните стартове от шампионата на басейн "Диана", след което ще бъде излъчен отборният първенец.