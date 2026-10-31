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Учени откриха динозавър, хранил се с плодова

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Учени откриха динозавър, хранил се с плодова
Снимка: Снимката е илюстративна
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Учени откриха фосили на беззъб динозавър с размерите на пуйка и глава, наподобяваща тази на папагал, който е бил приспособен да се храни с плодове, съобщава Ройтерс. Това е първият известен динозавър с плодова диета, след като досега се смяташе, че плодовете са отсъствали от менюто на древните влечуги.

Новооткритият вид, наречен Infernogallus jamesi, е живял преди около 66 милиона години, през периода креда, в залеза на ерата на динозаврите. Името му означава „адско пиле“, което е препратка както към птицеподобния му външен вид, така и към факта, че вкаменелостите му са открити в скалната формация „Хел Крийк“, което в превод означава „адски поток“. Формацията обхваща американските щати Монтана, Северна Дакота, Южна Дакота и Уайоминг. В нея са открити останките на едни от най-известните динозаври.

„Адското пиле“ вероятно се е хранело с плодове и други меки растителни части в субтропичната крайбрежна екосистема, която е споделял с животни като хищния тиранозавър, трирогия тревопасен трицератопс и приличащия на танк брониран тревопасен анкилозавър, пише Ройтерс.

Infernogallus е бил с дължина около 1,5 метра и е тежал приблизително 11,3 килограма. Въпреки че на фосилите - един почти изцяло запазен скелет, както и отделни кости от челюст и небце, не се виждат следи от пера, изследователите смятат, че Infernogallus е имал оперение, съдейки по останките на негови близки роднини. Той е принадлежал към група, наречена тероподи, която включва тиранозавъра и всички месоядни динозаври, някои видове, преминали към растителна храна, както и цялата еволюционна линия на съвременните птици.

„Това определено разширява представите ни за начина на живот на динозаврите и показва колко адаптивни са били тероподите“, казва палеонтологът Грег Фънстън от университета „Стоуни Брук“ в Ню Йорк - водещ автор на изследването, публикувано в списание Nature Communications.

Плодовете са репродуктивните органи на покритосеменните растения, наричани още цъфтящи растения, които се появяват през ранния период на креда преди между 130 и 140 милиона години. Впоследствие те завладяват територии, доминирани преди това от растения като голосеменните, каквито са, например, иглолистните дървета и гинкото.

Infernogallus показва, че някои динозаври може да са имали тясна екологична връзка с цъфтящите растения. „И преди се е предполагало, че някои групи динозаври са се хранили с плодове, но никога не е имало доказателства в подкрепа на това“, отбелязва съавторът на проучването Томас Дъджън, постдокторант в Кралския музей на Онтарио в Торонто.

Менюто на Infernogallus вероятно е включвало различни видове горски и костилкови плодове.

#древни влечуги #плодова диета #динозавър

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