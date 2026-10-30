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Писмото, с което Брайън Джоунс кани Чарли Уотс в „Ролинг стоунс“, излиза на търг

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Писмо, с което съоснователят на „Ролинг стоунс“ Брайън Джоунс кани барабаниста Чарли Уотс да се присъедини към групата, ще бъде предложено на търг в аукционната къща „Сотбис“ в Ню Йорк през декември. Очаква се документът от 1962 г. да бъде продаден за между 70 000 и 80 000 долара, съобщава сайтът „Мюзик нюз“.

Писмото е написано на 3 юни 1962 г. и за първи път става публично достояние. То се предлага за продажба от сестрата на Чарли Уотс, след като повече от шест десетилетия е било съхранявано в семейството.

В него Джоунс приканва Уотс да напусне групата Blues Incorporated на Алексис Корнър и да се присъедини към състава, който формира заедно с Мик Джагър и Кийт Ричардс.

„Скъпи Чарли, ако сметнеш това писмо за неуместно, моля те, извини ме. В момента не знам какви са отношенията ти с групата на Корнър. Забелязах, че снощи в Илинг на барабаните свиреше Ник Никълс. Ако няма да работиш с Алексис в бъдеще и все още искаш да свириш R&B, ние търсим добър барабанист“, пише Джоунс. „Вече смятаме нашата група за далеч по-добра от тази на Алексис, постигаме много сплотен звук“, продължава той.

Той уверява Уотс, че групата вече има по-добро звучене от това на Корнър и репетира три пъти седмично – в понеделник, сряда и петък.

Въпреки молбата на Брайън Джоунс минават още седем месеца, преди Чарли Уотс да се съгласи да се присъедини към „Ролинг стоунс“ през януари 1963 г. Той остава барабанист на групата до смъртта си през 2021 г. на 80-годишна възраст.

„Очарователното в това писмо е, че показва колко високо е бил ценен Уотс още на този изключително ранен етап.Името на групата „Ролинг стоунс“ все още не съществува по това време, но Брайън Джоунс ясно разбира колко важен ще бъде подходящият барабанист за звука, което се опитват да създадат“, коментира Крейг Инчарди, специалист по музика и поп култура в „Сотбис“.

Писмото ще бъде изложено за публично разглеждане в офиса на аукционната къща в Ню Йорк от 2 до 8 декември. Онлайн наддаването ще започне на 2 декември и ще продължи до 15 декември, когато лотът ще бъде предложен на търг.

#търг #ролинг стоунс

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