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Каква връзка има пеенето на птиците с човешката реч и музиката?

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птиците започват използват ухажванията стъклени предмети тел отпадъци установиха учени
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Песните на птиците имат повече прилики с човешката реч и музиката, отколкото изглежда на пръв поглед. Изследване, публикувано в научното списание „Science“, разкрива общи акустични модели при стотици видове птици и в човешката реч и песните на 52 езика.

Изследователският екип, ръководен от учени от университета „Макгил“ в Канада, анализирал звуци от 367 вида птици. В проучването били включени както видове, които усвояват своите вокализации чрез обучение, така и такива, които ги произвеждат без предварително научаване.

Сред установените сходства са малките вариации в тона, равномерният ритъм на сричките и удължаването на звука в края на фразата. Тези особености се наблюдават при различни групи птици, независимо дали видовете усвояват песните си чрез обучение, или ги произвеждат инстинктивно.

Според изследователите приликите може отчасти да се обяснят с общи биологични механизми, свързани с производството на звук и дишането. Освен това размерът на тялото, физиологията и анатомията на гласовите органи оказват влияние върху начина, по който всеки вид произвежда и организира звуците си.

Изследването не твърди, че птиците общуват чрез човешки език. Учените обаче подчертават, че сравнението на вокалните модели може да помогне за по-доброто разбиране на биологичните и еволюционните основи на човешката комуникация.

По материал на ERT News, първоначално публикуван на 30 октомври 2026 г.

#човешка реч #птици #музика

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