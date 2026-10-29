Рядък сапфир от колекцията на руската династия Романови ще бъде предложен на търг на „Сотбис" в Женева, пише в. „Индипендънт", позовавайки се на аукционната къща. Скъпоценният камък с тегло 197,8 карата, монтиран на гривна, украсена с диаманти, ще бъде предложен за продан на 11 ноември.

Сапфирът е оценен на между 1,02 милиона и 2,05 милиона долара. Той е част от аукциона на „Сотбис" за кралски и благороднически бижута.

Малко са скъпоценните камъни, за които има документи, че са принадлежали на руската корона и днес могат да бъдат идентифицирани. Тази рядкост превръща т.нар. „Сапфир Романов" в едно от най-значимите бижута от времето на императорската династия.



В описанието на лота се посочва, че много от емблематичните скъпоценни камъни в колекцията на Романови са били придобити от императриците Елисавета Петровна и Екатерина Втора през 18-и век, но точната дата на придобиване на този сапфир не е известна.

Скъпоценният камък, поставен в обков с диаманти, е дело на Фаберже и е бил носен от императрица Мария Фьодоровна, съпруга на Александър Трети и майка на последния руски император Николай Втори, на Зимния бал през 1903 г., пише в. „Индипендънт".

След Октомврийската революция бижуто е било продадено, като впоследствие се е появявало на търгове на няколко пъти. Настоящия си вид с гривна то придобива през 2015 г.

На търга ще бъде предложена и диадемата с черен опал „Девъншир" на „Картие", която вероятно е изработена по поръчка във връзка с коронацията на крал Джордж Шести през 1937 г.

По-късно тя придобива известност по време на коронацията на кралица Елизабет Втора през 1953 г., когато е носена като колие от Мери Кавендиш, херцогиня на Девъншир.

Последната й публична поява е на лондонската премиера на „Брулени хълмове", когато я носи режисьорката на филма Емералд Фенел.