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Ябланишкото ждрело край трънското село Банкя е обявено за природна забележителност

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ябланишкото ждрело трънското село банкя обявено природна забележителност
Снимка: БТА
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Ябланишкото ждрело, разположено на територията на община Трън, получава статут на природна забележителност със заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Новата защитена територия обхваща площ от 259,930 декара и се намира в землищата на град Трън и село Банкя. Целта на обявяването ѝ е да бъде съхранен характерният каньоновиден скален пролом на река Ябланица, отличаващ се с множество водопади, скални прагове, ерозионни котли, извори, пещери, скални стени и кули. Районът притежава висока ландшафтна, геоморфоложка и естетическа стойност, посочиха от министерството.

Със заповедта се въвеждат редица ограничения за опазване на природните дадености. В границите на защитената територия се забраняват дейности, които могат да доведат до разрушаване или увреждане на скалните образувания и сипеите, нарушаване на естествените геоморфоложки форми и скалния релеф, както и промяна на естествения воден режим на реката.

Забранява се също строителството, с изключение на поддръжката, ремонта и реконструкцията на съществуващи обекти и съоръжения. Не се допуска поставянето на преместваеми обекти, промяната на предназначението и начина на трайно ползване на имотите, както и търсенето, проучването и добивът на подземни богатства и инертни материали.

Сред ограниченията са още внасянето на неместни растителни и животински видове, къмпингуването и бивакуването, паленето на огън и замърсяването на водите и терените с отпадъци.

От Екоминистерството обясниха, че обявяването на Ябланишкото ждрело за природна забележителност е резултат от сътрудничеството между министерството, Регионалната инспекция по околната среда и водите - София, Община Трън, Областната администрация на Перник и други държавни институции.

Очаква се новият статут да допринесе за опазването на природните богатства в Трънския край и за популяризирането на района като дестинация за екологосъобразен туризъм.

Предстои заповедта за обявяване на защитената територия да бъде обнародвана в „Държавен вестник“, информираха още от министерството.

На 21 октомври Министерството на околната среда и водите съобщи, че със заповед на министър Росица Карамфилова-Благова за природна забележителност е обявен и Врабчанският водопад в землището на село Врабча, община Трън. Защитената територия обхваща площ от 76,643 декара. Целта е да бъдат съхранени естественият облик на водопада, характерните скални образувания и прилежащите територии, които се отличават с висока ландшафтна и естетическа стойност.

#село Банкя #Ябланишкото ждрело #природна забележителност

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