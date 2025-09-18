Учени създадоха видеомодел на звездообразуващи области в Млечния път

Астрономи създадоха триизмерен видеомодел на звездообразуващи области в Млечния път – достигащ до 4000 светлинни години разстояние, съобщи Европейската космическа агенция, цитирана от ДПА.

Моделът е изграден въз основа на дългогодишни наблюдения от космическия апарат Gaia.

Картографирането на звездообразуващи региони е изключително трудно, тъй като обикновено те са скрити зад гъсти облаци от газ и прах, поясняват от Европейската космическа агенция. Въпреки че Gaia не може директно да "вижда" през тези облаци, тя измерва какво количество звездна светлина се блокира от праха. На база на резултатите учените могат да изградят триизмерни карти на праха и да изчислят количеството йонизиран водород – ключов показател за активното звездообразуване.

Новата карта включва данни за 44 милиона звезди, включително 87 редки звезди от тип O, наблюдавани от Gaia. Това са масивни, изключително ярки млади звезди, които излъчват достатъчно енергийна радиация, за да йонизират околния водород. Различни телескопи са изследвали тези региони и преди, но досега тяхната триизмерна структура оставаше неясна.