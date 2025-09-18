БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Учени създадоха видеомодел на звездообразуващи области в Млечния път

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Още
Запази
учени създадоха видеомодел звездообразуващи области млечния път
Слушай новината

Астрономи създадоха триизмерен видеомодел на звездообразуващи области в Млечния път – достигащ до 4000 светлинни години разстояние, съобщи Европейската космическа агенция, цитирана от ДПА.

Моделът е изграден въз основа на дългогодишни наблюдения от космическия апарат Gaia.

Картографирането на звездообразуващи региони е изключително трудно, тъй като обикновено те са скрити зад гъсти облаци от газ и прах, поясняват от Европейската космическа агенция. Въпреки че Gaia не може директно да "вижда" през тези облаци, тя измерва какво количество звездна светлина се блокира от праха. На база на резултатите учените могат да изградят триизмерни карти на праха и да изчислят количеството йонизиран водород – ключов показател за активното звездообразуване.

Новата карта включва данни за 44 милиона звезди, включително 87 редки звезди от тип O, наблюдавани от Gaia. Това са масивни, изключително ярки млади звезди, които излъчват достатъчно енергийна радиация, за да йонизират околния водород. Различни телескопи са изследвали тези региони и преди, но досега тяхната триизмерна структура оставаше неясна.

"Никога досега не е създаван модел на разпределението на йонизирания газ в локалната част на Млечния път, който толкова добре да съвпада с наблюденията от други телескопи", казва астрономът Люис Маккалъм от Университета Сейнт Андрюс в изявление за Европейската космическа агенция.

# звездообразуващи области #Млечния път #Космос

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на гръцкия остров Кефалония
2
Поредица от над 100 земетресения разтревожи жители и туристи на...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без топла вода и парно от октомври до Нова година
4
За 90 дни: Части от столичния кв. "Дружба" 2 остават без...
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
5
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
"Зависими", "бухалки" и "некомпетентни": Съдът си направи отвод от мярката на варненския кмет
6
"Зависими", "бухалки" и...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Наука и технологии

Експлозия от гама-лъчи извън нашата галактика беше наблюдавана за пръв път
Експлозия от гама-лъчи извън нашата галактика беше наблюдавана за пръв път
Откриха първия ултраскоростен компютър в Европа Откриха първия ултраскоростен компютър в Европа
Чете се за: 01:05 мин.
Да притежаваш парче от Космоса: На търг беше продаден най-големият метеорит Да притежаваш парче от Космоса: На търг беше продаден най-големият метеорит
Чете се за: 00:45 мин.
Космическият телескоп "Джеймс Уеб" откри планетообразуващ диск с необичайна структура Космическият телескоп "Джеймс Уеб" откри планетообразуващ диск с необичайна структура
Чете се за: 02:22 мин.
Колко струва подготовката за първи клас? Колко струва подготовката за първи клас?
Чете се за: 03:55 мин.
Данни на НАСА разкриват наличието на гигантски скални буци в мантията на Марс Данни на НАСА разкриват наличието на гигантски скални буци в мантията на Марс
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината Асоциацията на прокурорите за делото на Благомир Коцев: Границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Без вода в 7 квартала на София Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
"Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество за Тръмп и Мелания в Лондон (СНИМКИ) "Ние сме като две ноти в един акорд": Кралско пиршество за Тръмп и Мелания в Лондон (СНИМКИ)
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Делото срещу Рангел Бизюрев беше отложено
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Асен Василев и Делян Пеевски си размениха остри реплики преди петия...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Общество
Полицай почина в София, докато изпълнява служебните си задължения
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ