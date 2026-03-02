Учител преподава история по иновативен начин – чрез музика и танци

Да учиш история чрез музика и танци – така доц. Симеон Симеонов от Благоевград разнообразява лекциите на студентите си, потапяйки ги в духа на отминалите времена.

Студенти от Американския университет в Благоевград се учат на барокови танци по време на час по история. Курсът е по история на Карибите и карибските пирати, а времето на най-известните пирати съвпада с разгара на бароковата епоха. Така дошла идеята да обедини историята с културата на онези времена.

Студентите трупат знания, трупат танцови умения и разказват, че това са най-интерактивните часове, които посещават. Те ще направят и видеопроекти, в които ще покажат и разкажат какво са научили за карибските пирати и бароковата култура.