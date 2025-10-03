БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Учредиха ежегодна награда – Приз "Вера Маринова"

Отличието има за цел да насърчи въздействащото, компетентно и обективно отразяване на художествената гимнастика.

Вера Маринова
Снимка: БТА
Българската федерация по художествена гимнастика учреди специална ежегодна награда – Приз "Вера Маринова", посветена на високите стандарти в журналистиката.

Отличието има за цел да насърчи въздействащото, компетентно и обективно отразяване на художествената гимнастика - не само чрез отразяване на състезанията и големите успехи, но и чрез истории за красотата, духа и отдадеността, които стоят зад тях.

Приз "Вера Маринова" ще се присъжда както на утвърдени спортни журналисти, така и на талантливи ентусиасти, които със страст и познания разказват за този спорт - било то чрез професионални медии, или лични канали в социалните мрежи.

"Наградата, която определяме като вдъхновение за бъдещето, следващо примера на миналото, ще се връчва ежегодно - в края на настоящия или началото на следващия състезателен сезон и ще се превърне в признание не само за професионализъм, но и за любов към художествената гимнастика", се казва в изявление на БФХГ.

