Учредиха ежегодна награда – Приз "Вера Маринова"

Българската федерация по художествена гимнастика учреди специална ежегодна награда – Приз "Вера Маринова", посветена на високите стандарти в журналистиката.



Отличието има за цел да насърчи въздействащото, компетентно и обективно отразяване на художествената гимнастика - не само чрез отразяване на състезанията и големите успехи, но и чрез истории за красотата, духа и отдадеността, които стоят зад тях.

Приз "Вера Маринова" ще се присъжда както на утвърдени спортни журналисти, така и на талантливи ентусиасти, които със страст и познания разказват за този спорт - било то чрез професионални медии, или лични канали в социалните мрежи.