Удължено е бедственото положение за част от територията на община Омуртаг до 15 юли. Областният управител на Търговище Илко Илиев е уведомен от кмета на община Омуртаг Джунейт Йонузов за предприетите стъпки заради разрушения път за Бостан в участъка Омуртаг - село Горна Хубавка, съобщиха от Областната администрация в Търговище.

В сила остават всички въведени до момента мерки и ограничения, както и изпълнението на предвидените действия по Общинския план за защита при бедствия в частта му за защита на населението при наводнения.

Компрометираният участък е част от пътя за бившото село Бостан, което от 2001 г. е присъединено към село Горна Хубавка.

Хората не бедстват - имат осигурена възможност да стигнат до града и да си напазаруват, както и до Горна Хубавка.

"Проблем би възникнал при пороен дъжд, който ще отнесе временно положения върху трасето чакъл, за да се осигури достъп до населеното място", каза кметът на Горна Хубавка Ерджан Ахмедов.