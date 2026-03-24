БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
1,2 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция...
Чете се за: 01:30 мин.
20 евро компенсация при скъпи горива: Кой ще получи помощ...
Чете се за: 03:12 мин.
Системата за средна скорост намали нарушителите на пътя...
Чете се за: 05:22 мин.
Божидар Саръбоюков: Винаги търся критиката в нещата
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Удължиха до 26 май забраната за износ на инсулини и други медикаменти, но отпада за антибиотици

от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
скъпи лекарства цените медикаменти увеличили двойно
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Удължава се срокът за забрана за износ на някои инсулини и други медикаменти, но отпада забраната за износ на антибиотицидо 26 май 2026 г. Това е посочено в заповед на служебния министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски, публикувана на сайта на ведомството.

Забранява се износът на медикаменти от фармакологичните групи „Инсулини и аналози“, „Инхибитори на натриево-глюкозния ко-транспортер 2”, „Аминосалицилова киселина и подобни средства“, „Други лекарства, повлияващи костната структура и минерализация“ и „Други антианемични препарати“. Медикаментите са указани подробно по търговски и по международни непатентни наименования в заповедта.

Лекарствените продукти, предмет на забраната за износ, са предназначени за лечение на диабет, хронични възпалителни заболявания на чревния тракт, остеопороза, бъбречна недостатъчност и определени видове анемия. Това са социалнозначими хронични заболявания, които при прекъсване на лечението водят до тежки усложнения и увреждания на здравето. Липсата на терапия за тези заболявания би довела до значително повишаване на хоспитализациите на пациентите, което от своя страна ще натовари в изключителна степен болничната помощ като сектор на здравната система, се посочва в мотивите за забрана за износ.

Срокът на забраната за износ на инсулини и техни аналози се удължава отново, като първата забрана беше постановена през ноември 2023 г.

#удължаване #износ на лекарства #Министерство на здравеопазването #забрана

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ