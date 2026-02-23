БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

Удължителното действие на "Бюджет 25" ще бъде готово до дни и внесено в парламента

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Удължителното действие на Бюджет 25 ще бъде готово до дни и внесено в парламента. Това съобщи служебният финансов министър Георги Клисурси. Той увери, че ще се запази 5-процентната индексация на заплатите на заетите в държавния сектор.

Само за седмица с 1 евро е поевтиняла потребителската кошница, съобщи шефът на Координационния център към Механизма за въвеждане на еврото Владимир Иванов.

На 31 ви март изтича срокът в който се прилага удълженото действие на Бюджет 25. За да не бъдат блокирани плащанията в държавата служебната власт предприема мерки.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "До няколко дни ще разберете кога ще внесем втория удължителен закон за бюджета в НС. Мога да ви уверя, че 5% индексация за инфлация на работещите в държавния сектор остава както е в сега действащия закон."

Разкритикува бюджетните изпълнители, които все още не са индексирали заплатите.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Истината е, че много от ведомствата, министерствата и общините все още не са увеличили заплатите на служителите дори с тези 5% със задна дата от 1-ви януари. Така че, по-скоро, тук аз призовавам всички ръководители на ведомства и държавни структури да въведат и сега предвиденото увеличение".

Клисурски ще разпореди всички негови заместник-министри да си включат в работата на Координационния център за въвеждане на еврото. Той призова контролните органи към ефективни действия.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Към колегите от изпълнителната власт - НАП, Агенцията по храните и други - от вас ще изискваме действия, както и до сега, които са ефективни и правилни. Очакваме проверките да продължат в пълна сила, не само като количество, но и като качество. проверките и глобите трябва да са прецизни там, където има проблем, а не затормозяващи и ненужни там, където няма проблем. Към колегите от независимите регулатори - БНБ, КЗП, КЗК - на вас разбира се, по закон не мога да ви нареждам, но от МС очакваме от вас същата висота на работата, не аз всъщност и не МС, гражданите го очакват. Въвеждането на еврото е процес, в който държавата ще защити гражданите, служебното правителство ще работи неуморно, заедно с регулаторите, за да бъде процесът по въвеждане на еврото успешен и ползотворен за всички български граждани."

Николай Минков, БНТ: "Процесът по преминаване към единната европейска валута върви по план. 86% от левовата наличност вече е изтеглена от обръщение. Остават около 4.4 млрд. лева в българските граждани."

За 1 година потребителската кошница се е повишила с 5 евро, въпреки че за последния месец тя намалява с 1 евро.

Владимир Иванов, председател на Координационния център към Механизма за въвеждане на еврото: "Потребителската кошница миналата година по това време е била 52 евро, сега към момента е 57 евро. Към момента имаме потребителска кошница, която намалява за сравнение с предходната седмица с едно евро при основните 27 хранителни продукта и в момента е на стойност 57 евро, миналата седмица беше 58 евро."

От октомври досега НАП е извършила над 9570 проверки, констатирала е 547 нарушения за близо 404 хил. евро.

