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УЕФА и европейски футболни организации поискаха край на масовите забрани за гостуващи фенове

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Спорт
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Мерките при инциденти трябва да бъдат насочени към конкретните нарушители, а не към цели групи привърженици, настояват заинтересованите страни

УЕФА и европейски футболни организации поискаха край на масовите забрани за гостуващи фенове
Снимка: AP Photo
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Водещи организации в европейския футбол обединиха позициите си в подкрепа на ограничаването на колективните забрани за гостуващи привърженици. Според тях пътуващите фенове са съществена част от футболната култура и цели групи не трябва да бъдат санкционирани заради действията на отделни нарушители.

Позицията е подкрепена от УЕФА, представители на европейските футболни клубове и организацията "Футболни фенове Европа“ (Football Supporters Europe). Тя идва след проведената тази седмица в Мадрид Конференция за безопасност и сигурност на УЕФА, на която една от основните теми беше присъствието на гостуващи запалянковци и практиката за налагане на колективни забрани.

Участниците са категорични, че мерките срещу насилието, безредиците и други форми на неправомерно поведение трябва да бъдат насочени преди всичко към хората, които действително са отговорни за инцидентите.

"Мерките, насочени към предотвратяване на насилие, безредици или други форми на неправомерно поведение, трябва да се концентрират върху отговорните лица, а не върху групите фенове като цяло“, се казва в общата позиция.

Според организациите пълната забрана за гостуващи привърженици не бива да се превръща в стандартна реакция при опасения, свързани със сигурността на даден двубой.

Подобно крайно ограничение трябва да се прилага единствено в случаите, когато има документирани доказателства за сериозен риск за обществения ред и безопасността и когато по-леки мерки не биха били достатъчни за неговото овладяване.

С общата си позиция представителите на европейския футбол подчертават значението на гостуващата публика за атмосферата на стадионите, като едновременно с това настояват отговорността при инциденти да бъде индивидуална, а не колективна.



#Организация "Футболни фенове Европа" #УЕФА

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