Угандецът Исмаил Сенанджи е носител на купата при мъжете в 40-ия лекоатлетически крос „Ванко Дяков“ в Хасково

Исмаил Сенанджи от Уганда е победителят в 40-ото издание на лекоатлетически крос на името на лекоатлета и треньор Ванко Дяков в Хасково. Заедно с Маринела Нинева, която извоюва победата при жените, двамата са носители на купите, осигурени от семейството на именития хасковски атлет.

По традиция спортната надпревара се провежда всяка година непосредствено преди празника на града - 8 септември. Общо 67 лекоатлети от цялата страна се включиха в тазгодишното издание.

Наградите на най-добрите бегачи по трасето между Димитровград и Хасково в отделните възрастови групи връчи кметът на Хасково Станислав Дечев.

При юношите победител в крос „Ванко Дяков“ 2025 е Димитър Хубчев. Първото място при мъжете на възраст 40-50 години спечели Георги Георгиев. Във възрастова група над 60 години при мъжете победител е Бойко Златанов, а при жените над 35 години - Надежда Ангелова. В групата на ветераните победителите са Мери Рамадан и Петър Стоянчев.

За всички атлети, стъпили на почетната стълбичка, Община Хасково осигури парични награди, грамоти и сувенири, а приятелите и колегите на Ванко Дяков подариха на участниците паметни тениски от 40-ото издание на емблематичния крос.

Ванко Дяков е едни от знаменитите треньори по лека атлетика в Хасково. Дълги години той е бил част от екипа на местното спортно училище "Стефан Караджа". Под неговите наставления златни медали за страната от големи състезания през 1994 година са завоювали лекоатлетките Златка Миркова и Лиляна Стефанова.