Украинският аграрен министър коментира възстановяването на зърнения коридор

Възможността за активно прехващане на руските реактивни дронове "Шахед" и "Бандерол" е един от важните фактори за възстановяването на "зърнения коридор" в Черно море. Това заяви министърът на аграрната политика и храните на Украйна Тарас Висоцки.

"Когато преди време започнахме постепенно и доста активно да развиваме възможностите за поразяване на руския флот, ние стигнахме до възможността за стартиране на собствени силови военни коридори, което всъщност направихме от септември 2023 г. Сега е много важно - това са средствата за прихващане. Тоест, първо трябва да покажем способността си, можем ли да се защитим от реактивни "шахеди" и "бандероли", обясни министърът.

Той разказа, че работата по разблокирането на износа на зърно в Черно море е започнала през август, веднага след като Русия блокира тези възможности.

"През юни 2026 г. ние изнесохме още 90% от цялата тази продукция през дълбоководните пристани на Черно море. Съответно затварянето на тези пристани - разбира се, е голям шок и голяма трудност", отбеляза Висоцки.

На въпроса дали Турция и ООН отново могат да бъдат посредници за постигане на споразумения за "зърнения коридор", министърът подчерта, че Украйна "е отворена за диалог с международните партньори" и е готова "да подкрепи безопасността на гражданското корабоплаване в Черноморския регион."

"Разбира се, просто рационално мислейки - очевидно е, че храната не трябва да бъде елемент на война. Но ние виждаме, че тук (в случая с Русия - бел. ред.) рационалността не работи", добави Висоцки.

Статия, написана от Kateryna Belmas (Suspilne), първоначално публикувана на 6 октомври 2026 г